PSG : Riolo va balancer des dossiers en direct ?

Grand passionné du PSG, Daniel Riolo a levé le voile sur sa méthode de travail. Le journaliste de RMC passe ses journées à recueillir des informations auprès de nombreuses sources, avant de les dévoiler le soir dans l’After Foot. Une mécanique bien rodée qui fait sa force, entre fiabilité des infos et transparence assumée.

S’il divise parfois par ses prises de position tranchées, Daniel Riolo reste l’un des journalistes les plus écoutés du paysage footballistique français. Grand passionné du PSG , il a profité d’un entretien accordé à Nice-Matin pour revenir sur sa méthode de travail et balayer certaines idées reçues à son sujet.

Riolo dévoile sa recette gagnante

« Contrairement à ce que les gens pensent, je n’ai pas du tout le boulard et les gens qui me connaissent le savent. Je dis toujours que la journée, je me renseigne et le soir je parle » a-t-il expliqué.