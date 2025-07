Donald Trump et le PSG, la grande annonce !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce dimanche soir, le PSG dispute la finale de la Coupe du monde des clubs face à Chelsea. Depuis des mois, les hommes de Luis Enrique affichent un niveau de jeu hallucinant et se dirigent vers un nouveau trophée. La compétition, qui se dispute aux Etats-Unis cette année dans sa nouvelle formule, promet un dernier événement de grand spectacle à l'américaine. D'ailleurs, le président Donald Trump sera de la partie.

Auteur d'un parcours exceptionnel pour se qualifier en finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG s'est donné le droit de disputer la finale au MetLife Stadium de New York. L'organisation prévoit un grand show pour le dernier match de cette compétition et on connaît déjà une partie du programme de la FIFA pour la finale.

Donald Trump sera là ! Jeudi en conférence de presse, Gianni Infantino, le président de la FIFA, a révélé que Donald Trump sera là pour assister à la grande finale entre le PSG et Chelsea. « Le président Trump sera à la finale. Il adore le football. Lors de son premier mandat en tant que président, il y avait un but de football dans le jardin de la Maison-Blanche. Le président Trump est le président des États-Unis, l’un des pays hôtes de la Coupe du Monde, et il a immédiatement embrassé la Coupe du Monde des Clubs. Des événements comme ceux-ci sont des événements énormes. Vous ne pouvez pas organiser des tournois comme celui-ci sans son soutien » a-t-il déclaré, comme le rapporte RMC Sport.