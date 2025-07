Transferts - OM : Il dit oui au PSG !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

S’il y a bien un transfert qui fait toujours débat dans le football français, c’est celui entre l’OM et le PSG. La rivalité historique entre les deux clubs rend chaque mouvement dans un sens ou dans l’autre particulièrement sensible. Dernier exemple en date : l’arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM. Mais tous les joueurs ne se disent pas bloqués par cette rivalité.

La rivalité entre le PSG et l’OM reste l’une des plus emblématiques et explosives du football français. Chaque affrontement entre les deux clubs, que ce soit sur le terrain ou en coulisses, est scruté avec passion par des supporters farouchement attachés à leur camp. Dans ce contexte, passer d’un club à l’autre relève presque du sacrilège. Peu de joueurs ont osé franchir cette frontière symbolique sans provoquer la colère des fans.