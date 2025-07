Mercato - PSG : Barcola, une prolongation de contrat en stand-by…

Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Le PSG et l’entourage de Bradley Barcola ont ouvert des discussions pour envisager une prolongation de contrat du prodige français. Mais pour l’heure, les négociations avancent très doucement…

Bradley Barcola fait partie des talents parisiens les plus courtisés du moment. Plusieurs grandes écuries européennes ont tenté leur chance ces dernières semaines, à commencer par le Bayern Munich , prêt à dépenser une fortune pour le milieu de terrain de 22 ans. Mais selon nos sources, le PSG refusera tout ce qui se présente pour son joyau. La volonté de le conserver est totale. Et Paris a même démarrer des discussions pour prolonger son contrat.

Le PSG prend son temps…

Le PSG et les représentants de Bradley Barcola ont déjà eu plusieurs discussions pour évoquer la possibilité de prolonger leur contrat. Mais selon nos sources, le dossier est aujourd’hui en stand-by. Le signe d’un malaise ? Pas du tout. Paris veut prendre son temps et ce petit « ralentissement » n’affecte en rien la relation entre le club et le joueur. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Barcola n’est pas un sujet d’urgence pour Luis Campos, ce qui explique le tempo actuel.