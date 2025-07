Mercato - PSG : C’est terminé pour Barcola !

Depuis quelques jours maintenant, Bradley Barcola agite le mercato du PSG. L’ailier de 22 ans a notamment suscité l’intérêt du Bayern Munich après le départ de Leroy Sané à Galatasaray. Mais finalement, le dossier ne devrait pas aller plus loin. La formation parisienne ne souhaiterait absolument pas s’en séparer cet été.

En pleine Coupe du monde des clubs , le PSG doit également gérer son mercato estival. Depuis le sacre en Ligue des champions , certains joueurs de Luis Enrique ont la cote sur le mercato. On peut notamment penser à Bradley Barcola . Joueur important des Rouge-et-Bleu sans être un titulaire indiscutable pour autant, l’ailier de 22 ans a tapé dans l’oeil du Bayern Munich .

... mais ne devrait pas aller plus loin pour le joueur du PSG

D’après les informations de Christian Falk, le dossier Bradley Barcola ne devrait pas aller plus loin du côté du Bayern Munich. Le club allemand ne devrait pas pousser davantage pour le joueur du PSG et devrait plutôt se rabattre sur d’autres pistes. Récemment, les noms de Kaoru Mitoma (Brighton) et de Gabriel Martinelli (Arsenal) ont été évoqués. À suivre...