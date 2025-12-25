Un crack de l’OM dans un quartier sensible, la décision radicale !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Buteur face à Bourg-Péronnas en Coupe de France, Tajidine Mmadi est le nouveau crack qui pointe le bout de son nez à l’OM. A 18 ans, le milieu offensif commence donc à montrer son talent au plus haut niveau. De quoi faire le bonheur du club phocéen, qui l’avait recruté en 2021 alors qu’il était âgé de 14 ans. Et pour le faire signer, l’OM avait posé une condition pour le moins inattendue.

L’OM tiendrait-il un nouveau phénomène ? A 18 ans, Tajidine Mmadi s’est fait remarquer lors de la rencontre de Coupe de France face à Bourg-Péronnas. Suite à ce match, Bilal Nadir confiait d’ailleurs à propos du jeune Olympien : « S’il continue ainsi et prend son temps, il peut faire de grandes choses ici à Marseille ».

« La seule condition du club était qu’il dorme au centre » C’est en 2021, alors âgé de 14 ans, que Tajidine Mmadi rejoint l’OM. Courtisé par l’OGC Nice, Montpellier ou encore l’OL, il choisit donc de signer avec le club phocéen. Une signature de Mmadi à propos de laquelle son premier conseiller, Mohamed el-Yousfi, a fait une révélation pour L’Equipe : « La seule condition du club était qu’il dorme au centre. D’habitude, les Marseillais rentrent chez eux, mais là, il y avait la volonté de le préserver de son quartier, assez sensible ».