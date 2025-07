Mercato - OM : Un gros départ bouclé pour 10M€ ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’été 2019 en provenance du FC Nantes, Valentin Rongier pourrait arriver au terme de son aventure à l’OM. Le milieu de terrain âgé de 30 ans n’a plus qu’un an de contrat et a refusé une offre de prolongation. Côme a entamé des discussions avec le club marseillais dans l’optique d’un transfert estimé à moins de 10M€, selon la presse italienne.

Le moment du départ est peut-être venu pour Valentin Rongier. Ce dernier n’est plus qu’un de contrat, jusqu’en juin 2026, et les négociations avec l’OM dans l’optique d’une prolongation ne semblent pas en bonne voie. Comme indiqué par RMC Sport, une offre de prolongation a déjà été refusée par le milieu de terrain âgé de 30 ans.

L’OM en discussion avec Côme pour Rongier Ce qui pose problème, c’est le salaire proposé par l’OM, Valentin Rongier demandant des émoluments proches de ceux qu’avait Ismaël Bennacer. Les deux parties pourraient alors décider de se séparer cet été et en ce sens, le joueur du FC Nantes a une porte de sortie en Serie A.