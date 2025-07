Mercato : Aubameyang à l’OM, c’est confirmé !

Depuis quelques semaines, l’OM a bien avancé sur son mercato. Déjà trois nouveaux joueurs ont rejoint Marseille et cela ne devrait pas s’arrêter là. Aux dernières nouvelles, Medhi Benatia tenterait d’ailleurs un gros coup en essayant de faire revenir Pierre-Emerick Aubameyang dans le sud de la France. Une information confirmée par le journaliste Abdellah Boulma.

La saison prochaine, en plus de la Ligue 1 et de la Coupe de France, l’OM participera à la Ligue des champions. Un challenge de plus pour l’équipe de Roberto De Zerbi, qui aura donc besoin de quelques renforts pour pouvoir rivaliser dans toutes les compétitions. Medhi Benatia a d’ailleurs commencé les grands travaux de l’été, puisque trois nouveaux joueurs ont déjà posé leurs valises dans le sud de la France : Facundo Medina, Angel Gomes et CJ Egan-Riley.