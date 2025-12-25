OM : De Zerbi en pleine rupture, la trahison qui va faire mal ?

Amadou Diawara

Ayant disputé sept matchs cette saison, Darryl Bakola représente l'avenir de l'OM. En effet, le club emmené par Roberto De Zerbi souhaiterait prolonger le contrat de son crack de 18 ans jusqu'au 30 juin 2030. Toutefois, Darryl Bakola aurait l'opportunité de quitter l'OM pour rejoindre un club plus huppé, tel que l'Inter, Chelsea ou encore Arsenal.

Alors qu'il n'a que 18 ans, Darryl Bakola fait déjà partie de l'équipe première de l'OM. En effet, le crack français a été lancé dans le grand bain par Roberto De Zerbi la saison dernière. Utilisé à deux reprises en 2024-2025, Darryl Bakola a joué sept matchs depuis le début de cet exercice.

Mercato : L'OM veut prolonger Bakola jusqu'en 2030 Intéressant lorsque Roberto De Zerbi fait appel à lui, Darryl Bakola pourrait bientôt être récompensé. En effet, comme révélé par Foot Mercato, la pépite de l'OM a reçu une offre de prolongation. Alors que son milieu offensif est engagé jusqu'au 30 juin 2027, les hautes sphères olympiennes aimeraient le voir rempiler de trois saisons, soit jusqu'en 2030, comme précisé par Ekrem Konur sur son compte X. Toutefois, Darryl Bakola ne manquerait pas de prétendants à l'étranger.