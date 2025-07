PSG : Le gros chèque qui va débloquer des transferts !

Alexis Brunet

Depuis quelques semaines, le PSG dispute la Coupe du monde des clubs et cela lui rapporte gros. Le club de la capitale a déjà empoché 90M€ et il pourrait en récolter 30M€ de plus en cas de victoire en finale contre Chelsea. Une somme non négligeable, qui pourrait ainsi permettre au champion de France de débloquer certains transferts. Explications.

Dimanche soir, la saison du PSG se terminera enfin. Le club de la capitale affrontera Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs et par la suite le vestiaire parisien pourra enfin goûter à des vacances largement méritées. Cette compétition aura usé les corps des joueurs de Luis Enrique, mais elle aura également eu un grand intérêt d’un point de vue financier.

Le PSG a touché le jackpot À mesure que les joueurs du PSG transpiraient sous des chaleurs accablantes aux États-Unis, le compte en banque du club de la capitale, lui, se remplissait. En effet, grâce à son super parcours dans cette Coupe du monde des clubs, le champion de France a déjà récolté un chèque de 90M€. Ce n’est pas fini, car en cas de victoire dimanche soir contre Chelsea, les dirigeants parisiens pourraient empocher 30M€ de plus.