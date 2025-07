Chevalier au PSG, c’est confirmé !

Cela fait maintenant un moment que le PSG est entré en discussions avec Gianluigi Donnarumma au sujet d’une prolongation de contrat. Malgré cela, l’Italien n’a toujours pas signé de nouveau bail avec Paris et le club de la capitale est donc obligé d’assurer ses arrières. Pour possiblement remplacer l’ancien joueur de l’AC Milan, Luis Campos penserait notamment à Lucas Chevalier.

Donnarumma n’a toujours pas prolongé au PSG

Le PSG a donc conscience de disposer d’un très bon gardien et il espère le garder le plus longtemps possible. Depuis plusieurs mois, Luis Campos a initié des discussions avec son agent pour le faire prolonger, car son contrat arrive à échéance en juin 2026. Mais pour le moment cela bloque, car les deux parties ne seraient pas d’accord sur l’aspect salarial et le temps presse.