OM : Le gros transfert qui enflamme l'Europe !

En quête de solidité défensive après une saison 2024-2025 très compliquée, l’OM continue de s’activer sur le marché. Après les arrivées de CJ Egan-Riley et Facundo Medina, les dirigeants phocéens rêvent d’un gros coup : Nayef Aguerd. Mais la concurrence est rude, et le défenseur marocain attire déjà plusieurs prétendants de renom à travers l’Europe.

Après un exercice 2024-2025 très compliqué défensivement, les dirigeants de l’OM ont décidé de repartir quasiment de zéro. Si Medhi Benatia et Pablo Longoria ont conservé Leonardo Balerdi, ils souhaitent mieux l’entourer et ont recruté dans ce sens CJ Egan-Riley ainsi que Facundo Medina. Mais le board olympien ne compte pas s’arrêter là et cible depuis plusieurs semaines Nayef Aguerd.