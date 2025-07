Un buteur XXL à l’OM : La grosse punchline lâchée en direct !

Alors que l’OM ambitionne de frapper un grand coup en attaque pour la prochaine saison, le nom de Dusan Vlahovic a circulé avec insistance. Mais son rendement interroge. Présent sur RMC, Walid Acherchour a ironisé sur l’éventualité de sa venue, préférant la prudence. Pendant ce temps, Pierre-Emerick Aubameyang reste la piste la plus chaude.

Après une belle saison sous les ordres de Roberto De Zerbi, l’OM a terminé deuxième du championnat, derrière le PSG , et s’est qualifié pour la prochaine Ligue des champions. En vue de cette compétition, les dirigeants phocéens se sont penchés sur plusieurs pistes au poste d’avant-centre pour épauler Amine Gouiri , notamment celle menant à Dusan Vlahovic .

«Gouiri ou pas Gouiri…»

Un dossier qui semble surprendre Walid Acherchour, inquiet de la forme actuelle de l’attaquant serbe, en vue d'une arrivée à l'OM.

« Si tu m’expliques que Vlahovic, c’est le vrai Vlahovic et qu’il doit jouer numéro 9, Gouiri ou pas Gouiri… (…) Mais quel Vlahovic ? Son cousin ou le vrai Vlahovic de la Fiorentina ? Si encore une fois, tu me ramènes une imitation, car ce n’est plus le vrai depuis un moment. » a-t-il lancé dans L’After Foot, sur RMC.