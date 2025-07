OM - 40M€ : Le transfert qui sème la panique à Marseille !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

D'ici la fin du mercato, l'OM aura la ferme intention de renforcer son secteur offensif en vue de performer en Ligue des champions. Dans cette optique, la priorité du club phocéen semble se nommer Igor Paixao. Mais pour le recruter, il faudra débourser environ 40M€, ce qui ressemble à un énorme risque.

Igor Paixao, transfert historique pour l'OM ?

Et la priorité semble bien être Igor Paixao. Seul problème, Feyenoord ne compte pas se laisser faire et réclamerait quasiment 40M€, ce qui ferait de l'ailier brésilien le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM. Et d'assez loin puisque jusque-là, le club phocéen n'a jamais déboursé plus que les 42M€ pour Vitinha en en janvier 2023.