Mbappé, Messi, Neymar : L'énorme coup du PSG !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2023 puis en 2024, le PSG a vu Lionel Messi, Neymar, et Kylian Mbappé quitter le club. Les trois anciennes vedettes parisiennes n’ont pas eu les résultats escomptés à Paris, ce qui a ensuite conduit à l’arrivée de Luis Enrique et d’un cycle victorieux. Ancienne gloire du Barça, Carles Rexach a validé ce gros changement au sein du club parisien.

Le PSG a tout chamboulé. Entre 2021 et 2023, la stratégie des dirigeants parisiens reposait autour du trio étoilé composé de Kylian Mbappé , Neymar , et Lionel Messi . Cependant, ces deux années auront été marquées par deux éliminations consécutives en huitième de finale de la Ligue des Champions. Finalement, en 2023, le PSG décidait de faire appel à Luis Enrique , qui au bout de sa deuxième saison aux manettes seulement, a réussi à remporter la C1.

Ancien adjoint de Johan Cruyff sur le banc du Barça , Carles Rexach valide totalement ce changement de direction opéré par le PSG . « Le club se cherchait, vous vous rappelez ? Il misait un coup sur l'un, un coup sur l'autre. Luis Enrique a une grande qualité, il te dit les choses en face. Il ne fait pas les choses en douce, les coups à trois bandes. Sans les trois stars rutilantes, Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi, il a réussi à monter une équipe avec des jeunes », confie ce dernier auprès de l’Equipe.

« Ils ont gagné avec une équipe "moins forte" mais beaucoup plus combative »

« Je crois qu'il y avait trop de stars. Et ils se sont séparés de joueurs en fin de cycle. Un peu comme ce qui s'est passé pour Messi avec l'Argentine à la Coupe du monde. Ils avaient plein de grosses individualités avant et ils ont gagné avec une équipe "moins forte" mais beaucoup plus combative, travailleuse. Dans une équipe, il faut un équilibre, des joueurs qui font les efforts. Un peu comme au Barça cette saison, à un niveau moindre », conclut Carles Rexach.