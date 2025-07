Luis Enrique et le PSG : L'annonce qui va les rendre fous

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Sur le banc de touche du PSG depuis deux ans maintenant, Luis Enrique est parvenu à mettre en place ses idées de jeu reconnues de tous désormais. La légende mancunienne Rio Ferdinand lui a encore rendu hommage cette semaine. Un discours qui va dans le sens de celui du technicien espagnol qui a annoncé du lourd aux médias.

« Il faut rendre hommage à Luis Enrique... il a transformé Dembélé de potentiel en superstar ! Faire travailler des joueurs d'élite, qui ont toujours été considérés comme les meilleurs dans toutes leurs équipes, des enfants aux adultes… Comme si leur vie en dépendait, c'est du génie en soi. Imaginez si Mbappé était resté et avait fait ça ». Rio Ferdinand l'avait déjà souligné à plusieurs reprises cette saison en Ligue des champions, compétition qu'il couvrait pour BT Sports et TNT Sports. Mais sur X, l'ancien joueur de Manchester United a une fois de plus tiré son chapeau au PSG version Luis Enrique.

«Man Management M.Enrique» « Dembélé est-il désormais un joueur plus important que Kylian..... Son rythme de travail et son humilité à s'adapter lui ont permis de franchir de nouveaux paliers. Man Management M.Enrique ». Sacrés champions d'Europe le 31 mai dernier avec la manière face à l'Inter (5-0), Ousmane Dembélé et sa bande continuent d'impressionner Rio Ferdinand en cette Coupe du monde des clubs avec une finale contre Chelsea au programme de dimanche. En préparation de ce choc, Luis Enrique était de passage en conférence de presse dans la nuit de samedi à dimanche.