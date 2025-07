PSG : «C’est scandaleux», la polémique que personne n’attendait !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après la qualification du PSG en finale de la Coupe du monde des clubs, TF1 a décidé de déprogrammer le troisième match de l’équipe de France féminine à l’Euro pour proposer le match des Parisiens face à Chelsea dimanche soir. Un choix qui fait polémique, alors que les Bleues ont finalement trouvé refuge sur France 2.

On le sait depuis vendredi, les Bleues verront leur match diffusé sur France 2 , la Une décidant de céder ses droits de diffusion. Mais dans un premier temps, le groupe TF1 avait opté pour une autre de ses chaînes, TMC . « Il y a un peu de déception, on n’a pas de bol, nos trois matchs de groupe ont eu lieu pendant la Coupe du monde des clubs, avait regretté Oriane Jean-François en conférence de presse. Ça reste le PSG, entre une finale et un match de groupe, TF1 a choisi une finale. Bonne chance à eux et bonne chance à nous aussi. Qu’on soit d’accord ou pas, on n’a pas trop notre mot à dire. On vous laisse revendiquer nos droits ».

« C’est scandaleux car au-delà de la logique financière, cette logique est sexiste »

Si les joueuses de Laurent Bonadei n’ont pas élevé le ton après le choix de TF1, d’autres ont davantage pesté, à l’image de la journaliste indépendante Emmanuelle Dancourt dans l’émission Estelle Midi sur RMC. « C'est logique et c'est scandaleux à la fois, a estimé la présidente de l’association MeTooMedia. C'est logique car on est sur une chaîne privée, c’est TF1, les audiences vont primer. Qui dit plus d’audience, dit pages de pubs vendues plus chères, dit plus d’argent qui rentre. On nous explique que les Bleues ne font pas le poids face à ça, que les enjeux ne sont pas les mêmes non plus, et pour autant c’est scandaleux car au-delà de la logique financière, qui est donc une logique de télévision, d’audience, cette logique est sexiste également ».

Périco Légasse, quant à lui, ne trouve pas de circonstance atténuante. « Je trouve ça inadmissible. C’est violent, c’est choquant. TF1 peut largement se permettre financièrement de promouvoir un peu de football féminin français, elle en sortirait grandie », a confié le journaliste, également chroniqueur dans l’émission de la mi-journée sur RMC. Un avis partagé par l’ancien joueur Pierre Bouby sur la Chaîne L’Équipe : « Le message envoyé est dramatique. (...) Quand tu veux faire la promotion du sport féminin, et en plus de l’équipe de France féminine… Prendre l’initiative de le faire c’est bien, mais en fait dès que t’as un levier pour pouvoir les dégager et les mettre un peu de côté, mettre un truc qui va faire plus d’audience, tu le prends. Donc le message envoyé, c’est que tu mens, ce n’est pas vrai, tu ne veux pas faire ça ». De son côté, l'ancien visage du Canal Football Club Pierre Ménès assure ne pas voir de problème : « Personnellement entre une finale et un match de poules sans enjeu j’ai vite choisi. »

