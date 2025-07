A l'étranger, le PSG annonce un coup «en or»

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dans le pays de l'Oncle Sam, sur le sol américain, le PSG est toujours en vie dans cette Coupe du monde des clubs. Après avoir éliminé deux des plus grandes équipes de la planète, le champion de France sera opposé à Chelsea dimanche en finale du Mondial pour faire un doublé Ligue des champions - Coupe du monde. Historique du point de vue de Marquinhos.

Dans un peu plus de 24 heures, le Paris Saint-Germain sera confronté à Chelsea dans le cadre de la finale de la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis. En cas de nouveau succès dans cette compétition après ses victoires face au Real Madrid et au Bayern Munich entre autres lors des tours précédents (4-0 et 2-0), les hommes de Luis Enrique rafleraient leur cinquième trophée d'une saison déjà historique après le triplé national et la tant attendue Ligue des champions.