PSG : Luis Enrique a conquis un joueur de Ligue 1 !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette saison, le PSG a réalisé des performances exceptionnelles pour finir par remporter la Ligue des champions. Le club a rempli son objectif ultime et ne s'arrête plus. Qualifiés pour la finale de la Coupe du monde des clubs, les hommes de Luis Enrique affichent un collectif qui fonctionne très bien et qui éblouit le monde entier. Adrien Thomasson, milieu de terrain du RC Lens, est impressionné.

Le PSG a fini par faire confiance à la manière de fonctionner de Luis Enrique. Recruté en 2023, l'entraîneur espagnol a mis son projet à exécution jusqu'à bâtir la meilleure équipe du monde. Le niveau de jeu affiché depuis des mois interpelle beaucoup de monde. Adrien Thomasson, qui a eu l'occasion de croiser la route du PSG ces dernières saisons, ne peut que s'incliner.

« Je ne vois pas comment une équipe peut les battre » Champions d'Europe, les hommes de Luis Enrique veulent poursuivre leur série lors de la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis. Dimanche, ils auront l'occasion de soulever un nouveau trophée contre Chelsea. « C'est simple : j'ai l'impression que le PSG est une équipe inarrêtable. Je ne vois pas ce qui peut leur arriver, je ne vois pas comment une équipe peut les battre » déclare Adrien Thomasson pour Le Parisien.