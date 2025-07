PSG : Luis Enrique claque la porte, «on l’a supplié de rester»

C’est la grande revanche de cette saison. Très critiqué depuis son arrivée lors de l’été 2023, Luis Enrique a réussi à installer son idée du football au PSG. Il a marqué l’histoire du club avec une première victoire en Ligue des Champions et pourrait même aller plus loin, en terminant la saison sur une victoire au Mondial des clubs.

C’est la grande revanche de cette saison. Très critiqué depuis son arrivée lors de l’été 2023, Luis Enrique a réussi à installer son idée du football au PSG . Il a marqué l’histoire du club avec une première victoire en Ligue des Champions et pourrait même aller plus loin, en terminant la saison sur une victoire au Mondial des clubs .

« Le PSG a abandonné sa stratégie de recrutement »

Ça n’a pas toujours été comme ça pour l’Espagnol, qui a notamment connu une expérience assez compliquée du côté de l’AS Roma. « Pourquoi ça n’a pas marché à Roma ? C'est simple, le club ne l'a pas traité avec dignité ; certains se sont même moqués de lui. Et il a été déçu de tout cela » a expliqué son directeur sportif de l’époque Walter Sabatini, dans La Gazzetta dello Sport. « On l’a supplié de rester, mais il n'a rien voulu entendre. Le PSG a abandonné sa stratégie de recrutement, se concentrant uniquement sur les jeunes joueurs. Or, s'il avait trouvé à Rome la même confiance qu'à Paris, tout aurait été bien différent ».