Un Ballon d’or au PSG, Luis Enrique confirme !

Absent lors du début de la compétition, Ousmane Dembélé était titulaire pour la première fois de la Coupe du monde des clubs à l’occasion de la demi-finale contre le Real Madrid. Et le numéro 10 du PSG a prouvé qu’il était toujours en très grande forme. A tel point que Luis Enrique lui donne déjà le Ballon d’Or.

Cette fois-ci, cela ne fait plus de doute. Buteur contre le Bayern Munich puis contre le Real Madrid pour son retour dans le onze de départ lors de cette Coupe du monde des clubs, Ousmane Dembélé renforce son statut de favori dans la course au Ballon d'Or. Pour Luis Enrique, il n'y a d'ailleurs plus de débat.

Luis Enrique donne le Ballon d'Or à Dembélé « Sur la situation du Ballon d'Or, les joueurs qui peuvent le gagner doivent remplir des conditions sine qua non : ils doivent non seulement marquer des buts et faire des passes décisives, mais aussi faire gagner à leur équipe des trophées. En ce moment, je pense que le joueur qui a fait tout ça est Ousmane Dembélé, avec beaucoup de différence avec les autres joueurs. C'est mon opinion », confie-t-il devant les médias, avant d’en rajouter une couche.