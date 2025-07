Messi, Mbappé, Neymar… L’énorme jackpot pour le PSG !

Après des années très compliquées, le Paris Saint-Germain a pris sa revanche sur le football européen et mondial avec des prestations de très haut niveau. L’équipe de Luis Enrique est applaudie en France comme à l’étranger et après la Ligue des Champions, un nouveau titre pourrait bientôt arriver en cette saison magnifique.

Il est loin le temps ou Paris était la risée du football mondial. A force de travail, Luis Enrique a réussi à installer ses idées et son PSG est clairement devenu l’une des meilleures équipes de la planète. Un véritable exploit, alors que certains annonçaient une véritable catastrophe après le départ de Lionel Messi , Neymar et Kylian Mbappé .

Les trois immenses stars parties, le PSG s’est découvert des nouveaux héros comme Désiré Doué , Khvicha Kvaratskhelia et surtout Ousmane Dembélé , totalement métamorphosé depuis quelques mois. « Messi, Neymar et Mbappé étaient des joueurs extraordinaires, mais pas toujours prêts à se sacrifier » a fait remarquer Walter Sabatini , dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport.

« Le PSG est une équipe pleine de foi et de fierté »

« Regardez Dembélé jouer aujourd'hui, avec une générosité exceptionnelle » a poursuivi celui qui a côtoyé Luis Enrique par le passé, du côté de l’AS Roma. « Ou Kvaratskhelia, qui poursuit son adversaire sur 60 mètres… Ou Désiré Doué, le meilleur de tous, mais toujours prêt à se sacrifier. Le PSG est une équipe pleine de foi et de fierté ». Avec la victoire en Ligue des Champions l’actuel trio a déjà fait mieux que la MNM et l’avenir semble être radieux.