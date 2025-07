Pep Guardiola : Riolo confirme pour le PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Très attendue, la demi-finale de la Coupe du monde des clubs entre le Real Madrid et le PSG mercredi soir a été à sens unique et comme d’autres avant eux, les Merengue ont été écrasés par les Parisiens (4-0). Pour le journaliste Daniel Riolo, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique est en mesure de marquer l’histoire du football, comme l’a fait le FC Barcelone de Pep Guardiola.

Il est encore trop tôt pour le dire, mais la question de la place de ce PSG dans l’histoire du football finira peut-être par se poser. Déjà vainqueur de la Coupe de France, la Ligue 1 et de la Ligue des champions, le club de la capitale est bien parti pour remporter la Coupe du monde des clubs. Les Parisiens seront opposés à Chelsea en finale dimanche, après avoir balayé le Real Madrid en demi-finale (4-0) et au-delà des titres, c’est la manière dont l’équipe de Luis Enrique écrase ses adversaires qui impressionne.

« Marquer une époque, marquer l’histoire, c’est encore une étape supplémentaire » « Alors, justement, le truc c’est qu’il ne faut pas aller trop vite parce qu’on sait à quel point c’est difficile de faire deux fois, faire trois fois c’est encore plus dur. Marquer une époque, marquer l’histoire, c’est encore une étape supplémentaire. C’est des équipes qui restent, on a parlé pendant des années de l’Ajax de Rinus Michels. Après ça, il y a eu le Bayern pendant trois ans, mais on n’a pas été fondamentalement marqué par le jeu », estime le journaliste Daniel Riolo, dans l’After Foot sur RMC.