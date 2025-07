Le PSG sur TF1, le malaise est confirmée !

Ce mercredi, le PSG s’est donc imposé face au Real Madrid (4-0) validant à cette occasion son ticket pour la finale de la Coupe du monde des clubs. Le rendez-vous est maintenant donné dimance soir pour le club de la capitale qui affrontera Chelsea. Une rencontre qui sera d’ailleurs diffusée sur TF1, qui a fait le choix de décaler le match de l’équipe de France féminine à l’Euro sur TMC. Au grand dam des joueuses de Laurent Bonadei.

« On est déçues, on aurait aimé avoir plus grande visibilité »

Entre le PSG et l’équipe de France féminine, TF1 a fait son choix et cela ne manque pas de faire beaucoup parler. D’ailleurs, rapportée par L’Equipe, Kadidiatou Diani, présente à l’Euro avec les Bleues, a confié : « On a appris la nouvelle, c'est bien pour le foot français que ce genre de matches soient sur TF1. On est déçues, on aurait aimé avoir plus grande visibilité mais on reste diffusées sur une chaîne accessible, c'est bien aussi. Entre une finale et un troisième match de groupe, le choix a été fait. On aurait aimé regarder le match (du PSG), le nôtre reste diffusé sur une chaîne en clair ».