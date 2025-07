PSG - Mourinho : Accord annoncé à l’étranger !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à se séparer de plusieurs joueurs jugés indésirables, le PSG compte notamment trouver une porte de sortie aux joueurs de retour de prêt. C'est donc le cas de Marco Asensio qui sera notamment en contact avec Fenerbahçe où José Mourinho a réclamé sa signature. Et visiblement, les deux clubs auraient trouvé un accord dont les modalités sont encore inconnues.

Présent aux Etats-Unis depuis un mois, le PSG ne sera pas de retour avant lundi. Et pour cause, le club parisien disputera la finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea dimanche à 20h. Par conséquent, le mercato du PSG est encore assez calme, mais tout devrait prochainement s'accélérer, notamment du côté des départs.

Asensio refuse 9M€ par an

Cependant, le plus dur reste probablement à faire. Et pour cause, le journaliste du média turc Sports Digitale ajoute que pour le moment, Fenerbahçe n'a pas encore répondu aux attentes de Marco Asensio qui aurait refusé un salaire estimé à 9M€ par an. Cependant, les négociations se poursuivent de façon positive.