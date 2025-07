PSG : Le défi qui ne va pas plaire à Dembélé !

Avec trois réalisations au compteur lors de la Coupe du Monde des clubs, Fabian Ruiz est actuellement le joueur du PSG le plus prolifique. Alors qu'Ousmane Dembélé a inscrit un doublé contre le Real Madrid, le milieu de terrain espagnol espère marquer ce dimanche soir contre Chelsea. Ce qui pourrait faire de lui le meilleur buteur de la compétition.

PSG : Ruiz meilleur buteur de la Coupe du Monde ?

« Je ne sais pas si c'est mon meilleur match, mais c'était très important aujourd'hui (mercredi), car c'était une demi-finale de Coupe du monde des clubs, face à une équipe XXL comme le Real Madrid. Cela a été un match incroyable du début à la fin, malgré l'adversaire et la chaleur. Terminer meilleur buteur du tournoi ? Écoutez, je n'y avais pas pensé. Je ne me concentre pas là-dessus, j'essaie de donner le meilleur de moi-même à chaque rencontre. Je réalise un grand tournoi, mais le plus important, c'est l'équipe. Si je peux l'aider à gagner dimanche tout en marquant, ce serait génial », a déclaré Fabian Ruiz ce mercredi soir, et ce, en zone mixte.