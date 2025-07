PSG : Calvaire à l'étranger, il accuse Hakimi !

Ce mercredi soir, le PSG a donné une leçon de football au Real Madrid. En effet, les hommes de Luis Enrique se sont imposés 4-0 face à la bande à Kylian Mbappé. Interrogé après le coup de sifflet final de la rencontre, Thibaut Courtois a reconnu qu'Achraf Hakimi avait fait très mal à son équipe.

«Paris est la meilleure équipe du monde»

« C’est l’actuel champion d’Europe, ils s’améliorent chaque semaine cette saison, ils pressent très bien, très haut, avec tout le monde, on s’est entrainé à trouver l’espace vite, mais on n’a pas réussi à le faire en début de match. Ils ont eux deux occasions et on fait deux erreurs individuelles qui changent le match (…) On a essayé de presser, mais on arrivait en retard, Hakimi était souvent seul, et c’est là où ils nous ont fait mal, le troisième but vient de là aussi. Naturellement, on joue différemment, on joue plus haut, le coach veut qu’on soit mieux placé et qu’on occupe toutes les zones. Ce n’est pas facile tout de suite, face aux grandes équipes, on voit les erreurs qu’on doit éviter, et on voit le niveau où on doit aller, parce que Paris est la meilleure équipe du monde sur le terrain, donc on doit s’améliorer et analyser avec le coach ce qu’on peut faire mieux, et on va continuer à travailler en août pour espérer se battre avec des équipes comme ça en mai prochain », a déclaré Thibaut Courtois.