PSG - Mbappé : La publication énigmatique...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Plus d'un an après leur séparation très médiatique, Kylian Mbappé et le PSG se sont retrouvés dans le cadre de la demi-finale de la Coupe du monde des clubs entre le club parisien et le Real Madrid. L'occasion pour le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain de se remémorer de son historique rouge et bleu... sur Instagram.

Kylian Mbappé a laissé une trace indélébile dans l'histoire du PSG. Outre les titres glanés au fil des années collectivement parlant aux côtés de Neymar et tant d'autres, le capitaine de l'équipe de France a dépassé le record d'Edinson Cavani de 200 buts marqués pour le club parisien en mars 2023.

Mbappé, dans l'histoire Au moment de son départ pour le Real Madrid en juin 2024, Kylian Mbappé comptabilisaient 256 buts marqués pour le PSG en sept saisons, soit le même laps de temps qu'Edinson Cavani. Ce mercredi 9 juillet avait lieu la demi-finale de la Coupe du monde des clubs opposant le Paris Saint-Germain au Real Madrid. Le moment de la réunion entre Mbappé et le club où il a passé la plus grande partie de sa carrière.