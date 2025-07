Mbappé - Dembélé : Grosse bagarre à l’étranger !

Pierrick Levallet

Ce mercredi soir, le PSG rencontre le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs. Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé vont donc à nouveau s’affronter. Ce match promet d’ailleurs une belle bataille sur la pelouse du New Jersey, et pourrait avoir une certaine incidence pour le Ballon d’Or.

Le choc de ce mercredi soir est un clin d’oeil du destin. Après avoir étrillé l’Inter Miami de Lionel Messi, le PSG retrouve le Real Madrid de Kylian Mbappé en demi-finale de la Coupe du monde des clubs. Au vu de la relation particulièrement tendue entre la formation parisienne et l’attaquant de 26 ans depuis son départ, la rencontre promet d’avoir une atmosphère assez spéciale.

Un choc PSG - Real Madrid décisif pour le Ballon d'Or ? Comme le rapporte Le Parisien, le vainqueur de l’édition 2025 de la Ligue des champions rencontre celui de 2024. Ce match entre le PSG et le Real Madrid sera également l’occasion d’observer une belle bataille entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé sur la pelouse du New Jersey. L’issue de la rencontre pourrait d’ailleurs avoir une influence sur les votes pour le Ballon d’Or 2025.