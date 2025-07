Le PSG balance sur le départ de Mbappé !

Ce mercredi soir, le PSG de Luis Enrique va affronter le Real Madrid de Xabi Alonso en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Avant le coup d'envoi de ce choc au sommet, Fabian Ruiz s'est présenté face à la presse. L'Espagnol s'est notamment livré sur le passage de Kylian Mbappé au PSG.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG , Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid . Après sept saisons de bons et loyaux services à Paris , la star de 26 ans a décidé de rejoindre le club de ses rêves.

«Il a réalise de grandes choses pour nous»

« On connaît la très grande qualité de Kylian. On sait à quel point il est important pour le Real. Il a réalise de grandes choses pour nous, ça a été un plaisir de pouvoir jouer avec lui. Je lui souhaiterai toujours le meilleur, à l'exception de demain (mercredi) si on joue contre lui. Kylian Mbappé sera-t-il titulaire ? Ça ne dépend pas de nous, cette décision incombe à Xabi Alonso. On ne sait pas qui jouera, mais on sait que c'est une grande équipe avec des joueurs de qualité. Ce qui nous motive, c'est de gagner, d'aller chercher la finale. On donnera le meilleur de nous-même pour ça », a déclaré Fabian Ruiz, le numéro 8 du PSG. Pour rappel, l'international espagnol est arrivé à Paris lors de l'été 2022, ayant paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2027.