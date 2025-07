PSG : Luis Enrique a tranché pour Dembélé !

Amadou Diawara

Lors de la demi-finale de la Ligue des Nations entre la France et l'Espagne, Ousmane Dembélé est sorti sur blessure. Souffrant d'une lésion au quadriceps gauche, l'attaquant de 28 ans a manqué plusieurs semaines de compétition, à la fois avec les Bleus et le PSG. Forfait pour la phase de groupes de la Coupe du Monde des clubs, Ousmane Dembélé est entré en jeu contre l'Inter Miami et face au Bayern. Et pour le choc face au Real Madrid, programmé ce mercredi soir, le numéro 10 du PSG devrait être titularisé par Luis Enrique.

Inclus dans le XI de Didier Deschamps pour la demi-finale de la Ligue des Nations entre la France et l'Espagne, Ousmane Dembélé s'est blessé. En effet, le numéro 7 des Bleus a été victime d'une lésion au quadriceps gauche.

PSG-Real Madrid : Dembélé aligné d'entrée ? Forfait pour la fin de la Ligue des Nations, Ousmane Dembélé a également manqué la phase de groupes de la Coupe du Monde des clubs. De retour pour les matchs à éliminations directes, l'attaquant du PSG est entré en jeu contre l'Inter Miami et face au Bayern. D'après les indiscrétions de RMC Sport, Ousmane Dembélé devrait démarrer ce mercredi soir. Le PSG affrontant le Real Madrid de Kylian Mbappé en demi-finale.