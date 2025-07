Dembélé - Hakimi : La guerre est déclarée au PSG ?

C’est le 22 septembre prochain que l’on connaitra l’identité du nouveau Ballon d’Or. Mais d’ici là, la bataille fait déjà rage pour connaitre l’identité du successeur de Rodri. Et aujourd’hui, suite au sacre du PSG en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé se détache comme le grand favori. Mais voilà que d’autres stars parisiennes pourraient également avoir leur mot à dire. Va-t-on alors assister à une guerre au sein du club de la capitale ?

Dembélé favori pour le Ballon d’Or ?

Aujourd’hui, Ousmane Dembélé apparait clairement comme le favori pour le Ballon d’Or. Mais tant que rien n’est décidé, on n’est pas à l’abris d’une surprise et celle-ci pourrait bien venir du PSG. En effet, Vitinha, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma ont eux aussi contribué largement au sacre du club de la capitale en Ligue des Champions. De quoi faire dire à de nombreux observateurs que chacun mériterait tout autant même plus que Dembélé le Ballon d’Or. Au cours des derniers jours, on a notamment pu assister à une campagne sur les réseaux sociaux en faveurs d’Achraf Hakimi.