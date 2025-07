Officiel : Le PSG se sépare de deux stars !

Après la victoire en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain peut réaliser une saison historique, en décrochant un nouveau titre avec le Mondial des clubs. Mais ça ne va pas être simple, avec une demi-finale contre le Real Madrid de Kylian Mbappé qui se profile, ce mercredi.

C’est fini pour Hernandez et Pacho

Les deux défenseurs ont en effet écopé d’un carton rouge lors du match contre le Bayern Munich et ne pourront donc plus jouer en ce Mondial des clubs. Ainsi, le PSG a annoncé via ses canaux officiels que Hernandez comme Pacho ont quitté le groupe et son donc officiellement en vacances.