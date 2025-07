Mbappé - PSG : La décision surprise du Real Madrid !

La demi-finale de Coupe du monde des clubs sera l’occasion pour le PSG de régler ses comptes avec Kylian Mbappé. Les deux parties se sont quittées en mauvais termes l’été dernier. Mais le Real Madrid devrait continuer à ne prendre aucun risque avec l’international français, qui devrait débuter sur le banc ce mercredi.

Ce mercredi, le PSG va pouvoir régler ses comptes avec Kylian Mbappé . Les deux parties ne se sont pas quittées en bons termes l’été dernier, et le destin a voulu qu’elles se retrouvent en demi-finale de la Coupe du monde des clubs , les Rouge-et-Bleu étant opposés au Real Madrid . La Casa Blanca ne devrait toutefois prendre encore une fois aucun risque avec l’international français, qui a repris l'entraînement récemment.

Gonzalo Garcia titulaire contre le PSG à la place de Mbappé ?

Forfait lors des trois premiers matchs de la Coupe du monde des clubs à cause d’une gastro-entérite violente qui lui a valu une hospitalisation, Kylian Mbappé a fait son retour contre la Juventus. L’attaquant de 26 ans a également eu droit à quelques minutes contre le Borussia Dortmund, le temps nécessaire pour inscrire un but somptueux. Mais Xabi Alonso l’estime encore trop juste et devrait donc miser une nouvelle fois sur Gonzalo Garcia pour débuter la rencontre face au PSG.