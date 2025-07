Un joueur «hors du commun» est annoncé au PSG !

Achraf Hakimi ne cesse d’impressionner cette saison avec le PSG. Infatigable et indéboulonnable, le latéral droit de 26 ans est devenu un véritable phénomène sur le plan physique. Particulièrement généreux dans l’effort, l’international marocain a des qualités hors-norme, qui font de lui un élément indispensable dans le onze de Luis Enrique.

Cette saison, de nombreux joueurs du PSG ont bluffé leur monde. On peut penser à Ousmane Dembélé , devenu un redoutable finisseur alors qu’il éprouvait de grandes difficultés dans l’exercice il y a encore quelques mois, mais aussi à Achraf Hakimi . L’international marocain s’est peu à peu imposé comme un élément indispensable aux yeux de Luis Enrique grâce à ses qualités athlétiques impressionnantes. Son endurance fait d’ailleurs du latéral droit de 26 ans un joueur hors-norme selon Alexandre Dellal .

« C’est un profil endurant, qui répète les efforts et avec une vitesse maximale élevée, au-delà des 33 km/h. Il est actif pendant tout un match, sans baisse de régime. C’est vraiment le joueur idéal pour le jeu demandé par Luis Enrique. Il a une capacité d’aérobie largement au-dessus de la moyenne, peut-être la meilleure du monde à son poste et des prédispositions métaboliques hors du commun pour répéter les efforts comme il le fait » a confié le préparateur physique qui connaît très bien le PSG pour RMC Sport.

Le PSG a déjà scellé l'avenir d'Hakimi

Artisan majeur du sacre historique des Rouge-et-Bleu en Ligue des champions, Achraf Hakimi poursuit sa route en Coupe du monde des clubs. Buteur contre les Seattle Sounders et l’Inter Miami, le joueur du PSG a délivré une passe décisive importante à Ousmane Dembélé contre le Bayern Munich à 9 contre 11. Achraf Hakimi est vraiment phénoménal, et la formation parisienne va le conserver encore quelques années puisqu’il a prolongé jusqu’en juin 2029 plus tôt dans la saison.