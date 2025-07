PSG - Dembélé : Le coup légendaire qui va dégoûter Mbappé ?

Pierrick Levallet

Le match entre le PSG et le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs aura une saveur spéciale. Kylian Mbappé va retrouver ses anciens coéquipiers, dont Ousmane Dembélé. Ce dernier serait d’ailleurs conscient qu’une victoire contre les Merengue et un sacre historique le 13 juillet prochain le placerait un peu plus comme le favori pour le Ballon d’Or.

La saison a déjà été celle de la révélation pour Ousmane Dembélé, elle pourrait devenir celle de la consécration en septembre prochain. Vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG, l’attaquant de 28 ans (34 buts et 15 passes décisives en 51 matchs) est considéré comme l’un des favoris pour le Ballon d’Or 2025. Ce mercredi, il pourrait d’ailleurs se donner de meilleures chances de remporter le graal.

Dembélé favori pour le Ballon d'Or en cas de sacre à la Coupe du monde des clubs ? Comme le rapporte Le Parisien, Kylian Mbappé serait conscient qu’une victoire contre le PSG le relancerait dans la course au Ballon d’Or. Ousmane Dembélé, en revanche, pourrait se placer un peu plus comme le grand favori pour la prestigieuse distinction personnelle en cas de succès contre le Real Madrid le 9 juillet, et du premier sacre des Rouge-et-Bleu en Coupe du monde des clubs quelques jours plus tard.