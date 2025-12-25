Nouvelle star au PSG : Un transfert de «rêve» annoncé à l’étranger !

Pierrick Levallet

Le PSG pourrait réaliser un gros coup sur le mercato... l’été prochain ! Le club de la capitale se tiendrait en effet à l’affût pour Ibrahima Konaté, dont le contrat à Liverpool expire à l’issue de la saison. Mais en Angleterre, on comprendrait que le défenseur central de 26 ans rêverait d’une autre destination.

Cet hiver, le PSG ne va pas se montrer actif sur le mercato. Comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’idée est de terminer la saison avec le même effectif qu’au 1er septembre. En revanche, les Rouge-et-Bleu prépareraient leur recrutement pour l’été prochain. Les dirigeants parisiens garderaient notamment un œil sur la situation d’Ibrahima Konaté.

Konaté rêve du Real Madrid... Le contrat du défenseur central de 26 ans à Liverpool expire en juin prochain, et les négociations pour sa prolongation sont au point mort. Mais le PSG ne ferait pas vraiment vibrer l’international français sur le mercato. D’après les informations de TEAMtalk, Ibrahima Konaté considérerait plutôt le Real Madrid comme une destination de « rêve ».