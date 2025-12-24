OM - Le mercato est lancé : Premier transfert presque bouclé ?

Axel Cornic

Très peu utilisé par Roberto De Zerbi depuis le début de la saison, Neal Maupay a des grandes chances de quitter l’Olympique de Marseille à l’occasion du mercato hivernal qui ouvrira ses portes dans seulement quelques jours. Et une piste pourrait rapidement se préciser du côté de la Serie A, avec la presse italienne qui évoque un prêt à Pisa.

Il semblait avoir le profil parfait pour le football prôné par Roberto De Zerbi, mais Neal Maupay n’a clairement plus sa place à Marseille. Il n’a joué qu’une seule petite minute en Ligue 1 depuis le début de la saison et après avoir déjà été annoncé sur le départ cet été, il devrait quitter l’OM au mois de janvier.

Gilardino veut Maupay à Pisa Nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’après avoir longtemps cru pouvoir changer son destin, Maupay a accepté le fait qu’il devait quitter l’OM pour relancer sa carrière. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, il pourrait notamment rebondir du côté de Pisa, avec l’entraineur Alberto Gilardino qui aurait réclamé son arrivée.