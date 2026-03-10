Zidane a craqué, le président de la République est intervenu !

Lors de sa carrière de joueur, Zinedine Zidane a eu plusieurs coups de sang. En effet, le Ballon d'Or 98 a été expulsé à de nombreuses reprises à cause d'écarts de conduite. Après un énième dérapage de Zinedine Zidane, le président de la République serait intervenu en interne.
Si la carrière de Zinedine Zidane a été brillante sur le plan sportif, elle a été ternie par ses écarts de conduite. En effet, le Ballon d'Or 98 a souvent été expulsé à cause de ses coups de sang. D'ailleurs, Zinedine Zidane a craqué lors de son ultime match, ayant écopé d'un carton rouge lors de la finale de la Coupe du Monde 2006 après son coup de boule.
«Jacques Chirac s’est isolé avec Zidane pendant 10-15 minutes»
Le 9 juillet 2006, la France affrontait l'Italie en finale de la Coupe du Monde. Alors que les deux équipes étaient dos à dos, Zinedine Zidane est sorti de ses gonds à la suite d'un échange avec Marco Materazzi. En effet, l'ancien numéro 10 et capitaine des Bleus s'en est pris physiquement à son adversaire à la 107ème minute de jeu, ayant asséné un coup de tête sur son torse. Expulsé, Zinedine Zidane a vu ses partenaires s'incliner à la suite de la séance des tirs au but. Après le coup de sifflet final de la rencontre et la remise du trophée à la Squadra Azzurra, Jacques Chirac - président de la République de l'époque - a tenu à s'entretenir avec le champion du monde 98.
«Aujourd’hui encore, personne ne sait ce qu’il s’est dit»
D'après Jean-Baptiste Guégan, co-auteur de l'ouvrage « La République du Foot », Jacques Chirac a échangé avec Zinedine Zidane en privé après son coup de boule en finale de la Coupe du Monde 2006. « Jacques Chirac est descendu dans les vestiaires et s’est isolé avec Zidane pendant 10-15 minutes. Aujourd’hui encore, personne ne sait ce qu’il s’est dit et passé », a écrit le spécialiste en géopolitique du sport.