Kylian Mbappé contre Ousmane Dembélé ? : «Il peut gagner quatre Ballons d’or, ça ne changera rien...» 

Kylian Mbappé est d’un an le cadet d’Ousmane Dembélé, mais a comme lui été promis à une grande carrière au vu de sa précocité et des espoirs placés en lui dès sa jeunesse au centre de formation et à l’INF Clairefontaine. Pourtant, Mbappé accuse un léger retard par rapport à son aîné sur le plan individuel depuis l’automne dernier et la cérémonie du Ballon d’or. De quoi inverser la tendance en équipe de France ?

Le 22 septembre dernier, au Théâtre du Châtelet, fut le jour de gloire pour Ousmane Dembélé. Après une saison couronnée de succès avec le PSG pour 35 buts toutes compétitions confondues avec une razzia des trophées, « Dembouz » devançait Lamine Yamal et Vitinha au classement du Ballon d’or. Kylian Mbappé pour sa part se positionnait à la 7ème place. Bien qu’il n’ait été « que » Soulier d’or européen et meilleur buteur de la Liga,

💭 | Samuel Umtiti ne pouvait pas imaginer qu’Ousmane Dembélé remporterait un Ballon d’Or lorsqu’il évoluait au Barça. ❌🏆



«Il a eu le Ballon d’or que Mbappé n’a jamais eu et on a l’impression que de ce fait, il doit devenir prioritaire en équipe de France» Mbappé a bien figuré dans ce classement et demeure la figure de proue du football français d’après Pierre Ménès. « On a l'impression que depuis qu'Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or, il doit devenir le leader des Bleus. On essaye évidemment de s’attaquer une nouvelle fois à l’aura de Mbappé bien sûr. Il a eu le Ballon d’or que Mbappé n’a jamais eu et on a l’impression que de ce fait, il doit devenir prioritaire en équipe de France sur Mbappé », reconnaissait l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube : Pierrot Le Foot il y a quelques mois de cela.