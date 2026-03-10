Kylian Mbappé contre Ousmane Dembélé ? : «Il peut gagner quatre Ballons d’or, ça ne changera rien...» 

Kylian Mbappé est d’un an le cadet d’Ousmane Dembélé, mais a comme lui été promis à une grande carrière au vu de sa précocité et des espoirs placés en lui dès sa jeunesse au centre de formation et à l’INF Clairefontaine. Pourtant, Mbappé accuse un léger retard par rapport à son aîné sur le plan individuel depuis l’automne dernier et la cérémonie du Ballon d’or. De quoi inverser la tendance en équipe de France ?
Le 22 septembre dernier, au Théâtre du Châtelet, fut le jour de gloire pour Ousmane Dembélé. Après une saison couronnée de succès avec le PSG pour 35 buts toutes compétitions confondues avec une razzia des trophées, « Dembouz » devançait Lamine Yamal et Vitinha au classement du Ballon d’or. Kylian Mbappé pour sa part se positionnait à la 7ème place. Bien qu’il n’ait été « que » Soulier d’or européen et meilleur buteur de la Liga,
«Il a eu le Ballon d’or que Mbappé n’a jamais eu et on a l’impression que de ce fait, il doit devenir prioritaire en équipe de France»
Mbappé a bien figuré dans ce classement et demeure la figure de proue du football français d’après Pierre Ménès. « On a l'impression que depuis qu'Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or, il doit devenir le leader des Bleus. On essaye évidemment de s’attaquer une nouvelle fois à l’aura de Mbappé bien sûr. Il a eu le Ballon d’or que Mbappé n’a jamais eu et on a l’impression que de ce fait, il doit devenir prioritaire en équipe de France sur Mbappé », reconnaissait l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube : Pierrot Le Foot il y a quelques mois de cela.
«Ça ne changera rien au fait que Mbappé est l’homme clé de l’équipe de France»
Le capitaine de l’équipe de France est, et demeurera incontournable chez les Bleus même si Ousmane Dembélé dispose du statut de Ballon d’or jusqu’à la prochaine cérémonie. Cela ne fait pas l’ombre d’un doute pour l’ex-journaliste de L’Équipe. L’obtention de plusieurs Ballons d’or de la part de Dembélé n’y changerait rien. « Mais on oublie que Mbappé est le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, bientôt le meilleur, on oublie qu’il est le meilleur passeur de l’histoire de l’équipe de France. Il peut gagner 4 Ballons d’or d’affilée Dembélé, ça ne changera rien au fait que Mbappé est l’homme clé de l’équipe de France. En plus, c’est un faux problème puisque les deux s’adorent ». Pas de chamboulement de prévu dans la hiérarchie chez les Bleus.