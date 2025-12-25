PSG - Transfert avec Kylian Mbappé : La trahison surprise ?

Pierrick Levallet

Le PSG pourrait frapper un gros coup sur le mercato l’été prochain. Le club de la capitale suivrait en effet avec attention l’évolution de la situation d’Ibrahima Konaté, en fin de contrat avec Liverpool à l’issue de la saison. Chez les Reds, on penserait toutefois que certains poussent pour que le Real Madrid de Kylian Mbappé revienne dans la course au défenseur de 26 ans.

Et si Ibrahima Konaté débarquait au PSG à l’issue de la saison ? Le club de la capitale garderait un œil attentif sur la situation du défenseur central de 26 ans, dont le contrat à Liverpool expire en juin prochain. Les Reds continueraient toutefois de croire en une prolongation de l’international français, même si le dossier semble au point mort en ce moment.

Le Real Madrid invité à revenir sur le dossier Konaté ? Le Real Madrid de Kylian Mbappé était également annoncé sur le coup il y a quelques jours. The Athletic a néanmoins révélé que les Merengue s’étaient retirés de la course pour se focaliser sur d’autres pistes sur le mercato. Mais à Liverpool, on soupçonnerait certains intermédiaires de faire le nécessaire pour que la Casa Blanca relance la piste Ibrahima Konaté d’après les informations de TEAMtalk.