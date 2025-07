Real Madrid : Après Mbappé, le PSG va se venger ?

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Opposé au club merengue ce mercredi soir en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a l'occasion de prendre sa revanche. Selon vous, le PSG va-t-il battre le Real Madrid de Kylian Mbappé ? A vos votes !

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le club parisien, le capitaine de l'équipe de France a refusé de prolonger, et ce, pour pouvoir rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement l'été dernier.