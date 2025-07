PSG : Le vestiaire annonce un grand joueur !

Samedi contre le Bayern Munich, le PSG a réalisé une nouvelle démonstration de force pour rejoindre les demi-finales de la Ligue des champions. Une prestation notamment marquée par le performance XXL de Joao Neves qui a impressionné le vestiaire parisien à l'image de Désiré Doué.

«C'est un joueur extraordinaire»

« Dans ce genre de match, on a besoin d'autre chose que de la qualité technique, que de jouer un très beau football. Des fois, certains matchs sont des combats et ce soir, on a vu que c'était un combat aussi sur le terrain. On a réussi à faire le job, on est très content et on ramène la victoire (...) Forcément très contents de cette victoire. On est vraiment attristé aussi par rapport à Musiala qui sort sur blessure, c'est quelque chose qui nous a vraiment attristés dans le vestiaire, on lui envoie tout notre soutien aussi parce que c'est des événements très compliqués et on souhaite qu'il se rétablisse du mieux que possible », ajoute Désiré Doué.