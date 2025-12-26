Coup de coeur à l'OM, la fuite avant son transfert ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si Medhi Benatia parvenait à offrir Himad Abdelli à Roberto De Zerbi. Le milieu offensif de 26 ans du SCO d'Angers ferait tourner la tête du directeur du football de l'OM ainsi que du patron de la section sportive de l'OL. Néanmoins, son amour pour l'Olympique de Marseille assumé il y a un an de cela serait susceptible de rebattre les cartes.

Himad Abdelli, future recrue de l'Olympique de Marseille ? Il semblerait que le comité directeur du club phocéen géré par Medhi Benatia soit concrètement intéressé par le milieu offensif de 26 ans du SCO d'Angers. L'international algérien va entrer dans les six derniers mois de son contrat au club angevin.

«L'OL a de l'avance sur l'OM dans les discussions» Si l'on en croit les propos tenus par Daniel Riolo au cours de la diffusion de l'émission de l'After Foot mardi soir, l'OM serait en plein bras de fer avec l'OL pour s'attacher les services d'Himad Abdelli pendant le mercato hivernal qui reprendra ses droits le 1er janvier prochain et fermera ses portes le 2 février 2026. « L'OL a de l'avance sur l'OM dans les discussions, qui est l'autre club qui le veut. Ca ne se décidera pas avant janvier. A priori, ça ne devrait pas traîner non plus en janvier. C'est ce que veulent les deux directeurs sportifs. Il va partir, il viendra dans l'un des deux clubs, c'est une bataille de directeurs sportifs pour séduire un joueur. Dans la course, l'OL a quelques longueurs d'avance. Marseille a très envie d'étoffer son milieu de terrain. C'est le joueur qu'ils ont identifié et qu'ils aiment beaucoup. La décision appartiendra au joueur ».