PSG - Hakimi : La comparaison que personne n'a vu venir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison sensationnelle, Achraf Hakimi a encore brillé samedi contre le Bayern Munich délivrant notamment une passe décisive pour Ousmane Dembélé (2-0). Un rendement très impressionnant compte tenu du nombre de matches qu'il a disputés cette saison. Walid Acherchour le compare ainsi à un certain Hicham El Guerrouj.

De nouveau étincelant contre le Bayern Munich samedi (2-0), Achraf Hakimi poursuit sa saison hallucinante et surtout interminable. Contre les Bavarois, le Marocain a disputé son 67e match, et il continue de mettre toujours autant d'intensité. C'est la raison pour laquelle Walid Acherchour n'hésite pas à comparer le joueur du PSG à son compatriote Hicham El Guerrouj, recordman du monde du 1 500m et double champion olympique en 2004 sur 1 500m et 5 000m.

Acherchour s'enflamme pour Hakimi « Ce qu'il arrive à faire... Je crois qu'il approche des 70 matches cette saison, c'est exceptionnel. Avec le dépassement de fonction, il est en train d'emmener le poste de latéral droit à un niveau monstrueux. Le leadership, l'état d'esprit, c'est un vrai leader dans cette équipe », s'enflamme le journaliste au micro de DAZN, avant d'en rajouter une couche.