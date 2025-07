PSG - Hakimi : Un transfert réclame en urgence !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avec un calendrier surchargé qui oblige Achraf Hakimi à enchaîner les matchs étant donné que le PSG ne dispose d'aucun autre latéral droit de formation, Pierre Ménès tire la sonnette d'alarme à ce sujet. L'ancien consultant de Canal +, préoccupé par la condition physique du défenseur marocain, incite plus que jamais la direction du PSG à recruter un autre latéral droit pour lui permettre de souffler.

« Il va falloir trouver des solutions de remplacement »

Dans une vidéo diffusée sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès craint le pire pour le numéro 2 du PSG : « Je pense à un joueur comme Hakimi qui en plus va se coller la CAN en milieu de saison. Il va falloir trouver des solutions de remplacement, et faire qu’Hakimi ne participe qu’à la moitié des matchs aller, parce qu’il va falloir que ce gardon se régénère pour les matchs plus importants que le PSG aura à jouer », explique-t-il. Selon lui, la direction du PSG aurait tout intérêt à se pencher au plus vite sur le recrutement d'un nouveau latéral droit qui serait la doublure d'Hakimi.