PSG : Une star change d'équipe ? La déclaration d'amour dans la presse !

Le Paris Saint-Germain est en lice pour conserver sa couronne européenne raflée à Munich le 31 mai dernier. Les hommes de Luis Enrique peuvent notamment compter sur le meilleur joueur portugais de l'année 2025 selon O Jogo qui n'est autre que Vitinha. Du moins, pour le moment. Le milieu de terrain du PSG a évoqué un retour au FC Porto, son club formateur.

Formé au FC Porto, Vitinha a bluffé son monde lors de son ultime saison passée à l'Estadio do Dragão. Au point où Luis Campos a fait de lui la première recrue de son ère à la tête de la section sportive du Paris Saint-Germain. Contre 40M€, le comité directeur du PSG s'attachait les services de celui qui a été élu meilleur joueur portugais de l'année 2025 par O Jogo.

«J'aimerais beaucoup rejouer avec ce maillot» Vainqueur de la Coupe intercontinentale, de la Supercoupe d'Europe et de la Ligue des champions notamment avec le PSG cette année, Vitinha a tout gagné avec le club de la capitale. De quoi l'inciter à se projeter sur la suite au moment de la fin de son contrat en juin 2029. Avec un retour aux sources ? « J'aimerais beaucoup rejouer avec ce maillot, car je me sens chez moi au Dragão ».