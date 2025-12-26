PSG : Une star change d'équipe ? La déclaration d'amour dans la presse !

Le Paris Saint-Germain est en lice pour conserver sa couronne européenne raflée à Munich le 31 mai dernier. Les hommes de Luis Enrique peuvent notamment compter sur le meilleur joueur portugais de l'année 2025 selon O Jogo qui n'est autre que Vitinha. Du moins, pour le moment. Le milieu de terrain du PSG a évoqué un retour au FC Porto, son club formateur.
Formé au FC Porto, Vitinha a bluffé son monde lors de son ultime saison passée à l'Estadio do Dragão. Au point où Luis Campos a fait de lui la première recrue de son ère à la tête de la section sportive du Paris Saint-Germain. Contre 40M€, le comité directeur du PSG s'attachait les services de celui qui a été élu meilleur joueur portugais de l'année 2025 par O Jogo.
«J'aimerais beaucoup rejouer avec ce maillot»
Vainqueur de la Coupe intercontinentale, de la Supercoupe d'Europe et de la Ligue des champions notamment avec le PSG cette année, Vitinha a tout gagné avec le club de la capitale. De quoi l'inciter à se projeter sur la suite au moment de la fin de son contrat en juin 2029. Avec un retour aux sources ? « J'aimerais beaucoup rejouer avec ce maillot, car je me sens chez moi au Dragão ».
«Je serai toujours dépendant des objectifs et de la volonté du club»
Pendant son entrevue avec O Jogo, Vitinha a ouvert la porte en grand à un hypothétique challenge au FC Porto là où tout a commencé pour lui. « Mais cela dépend beaucoup de l'évolution de ma carrière et aussi de la situation du FC Porto, car je serai toujours dépendant des objectifs et de la volonté du club ».