Lamine Yamal : L'humiliation... avec Adrien Rabiot

Lamine Yamal (18 ans) n'avait pas encore soufflé sa 17ème bougie qu'il mettait déjà le feu aux défenses adverses à l'Euro 2024. De quoi pousser Adrien Rabiot à le menacer lors d'un point presse avant la demi-finale entre l'équipe de France et La Roja. En vain, Yamal le laissait sans voix sur son but. Ce qui a engendré une demande spéciale de l'Espagnol à l'arbitre. Explications.

« Lamine Yamal devra en faire bien plus que ce qu'il avait montré jusque-là pour atteindre la finale de l'Euro ». En conférence de presse avant le coup d'envoi de la demi-finale de l'Euro 2024 opposant l'Espagne à l'équipe de France, Adrien Rabiot avait lancé les hostilités en piquant la sensation de la compétition qu'était alors Lamine Yamal.

«J'ai vu le geste de mon ami me disant de me souvenir de ce qu'il avait dit» Depuis, le jeune talent espagnol a confirmé en raflant l'Euro et en signant un triplé national la saison dernière avec le FC Barcelone. Cette déclaration d'Adrien Rabiot, Lamine Yamal a révélé s'en servir comme outil de motivation avant le choc face au milieu de terrain des Bleus en guise de préparation de cette rencontre à élimination directe du championnat d'Europe. Pour la Cadena Cope, Yamal expliquait ne pas avoir oublié les termes de Rabiot au coup de sifflet donné par l'arbitre. « Le match a commencé, j'ai regardé les tribunes et j'ai vu le geste de mon ami me disant de me souvenir de ce qu'il avait dit. Ensuite je me suis mis à courir sans m'arrêter ».