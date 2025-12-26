Histoires de famille : Zidane devient violent et donne un coup !

Joueur fantastique à la carrière bien remplie, Zinedine Zidane restera dans toutes les mémoires comme l’un des footballeurs les plus talentueux de l’histoire. Mais c’est malheureusement son départ et son coup de tête sur l’Italien Marco Materazzi lors de la Coupe du monde 2006, qui fait souvent parler.
C’est quelque chose qui est rentré dans la culture française. Quand on dit partir sur un coup de tête, on ne peut pas s’empêcher de penser à un certain Zinedine Zidane. Il a en effet érigé ce geste à véritable fait historique, avec un craquage qui a fait couler beaucoup d’encre.
« Lui, il ne me parle pas de ma mère »
Lors d’un entretien accordé à L’Equipe en 2022, l’ancien numéro 10 des Bleus était revenu sur les circonstances autour de ce fameux coup de tête. « Ce jour-là, ma maman est très fatiguée. J’ai plusieurs fois ma sœur au téléphone dans la journée. Je sais que ma maman n’est pas bien mais ce n’est pas très grave non plus. Ça m’interpelle néanmoins. Je reste quand même concentré. Mais ce sont des choses qui se bousculent. La pression, ceci, cela. Lui (Materazzi), il ne me parle pas de ma mère » a expliqué Zinedine Zidane.
« Il a déclenché quelque chose en parlant de ma sœur Lila »
« Il a souvent dit qu’il n’avait pas insulté ma mère. C’est vrai. Mais il a insulté ma sœur, qui était auprès de ma maman à ce moment-là. Sur un terrain, il y a déjà eu des insultes. Tout le monde se parle, parfois mal, mais tu ne fais rien. Là, ce jour-là, il s’est passé ce qu’il s’est passé » a raconté l’ancien international français. « Il a déclenché quelque chose en parlant de ma sœur Lila. L’espace d’une seconde, et c’est parti… Mais après, il faut accepter. Je ne suis pas fier mais ça fait partie de mon parcours. À ce moment-là, j’étais plus fragile. C’est parfois dans ces moments que tu peux faire quelque chose qui n’est pas bien… ».