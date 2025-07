Transfert à l'OM : Un précieux coup de main de Christophe Galtier ?

L’OM poursuit activement son mercato avec déjà trois recrues officialisées. Désormais, le club phocéen viserait Timothy Weah, joueur de la Juventus passé par le PSG. Formé au poste d’attaquant, l’Américain a gagné en rigueur grâce à Christophe Galtier, un développement qui pourrait séduire Roberto De Zerbi, toujours en quête de profils polyvalents pour densifier son effectif.

L’OM entame fort son mercato et peut déjà compter sur trois nouvelles recrues que sont Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Facundo Medina. Cependant, les dirigeants phocéens ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin et cibleraient désormais un joueur de la Juventus : Timothy Weah.